Uma forte frente fria atinge o Paraná no início da próxima semana e traz risco de geadas para algumas regiões do estado entre domingo (30) e a segunda-feira (1º).

Conforme o ClimaTempo, o fim de semana será gelado na maior parte do estado. Além disso, há uma baixa possibilidade de chuva para o extremo sul e municípios vizinhos de Santa Catarina.

O instituto prevê também chuvas volumosas para o sábado (29) e o domingo. Em Curitiba, a temperatura mínima será de 6ºC e a máxima de 14ºC. Já no interior do Paraná, as temperaturas ficam em torno de 14ºC a 24ºC.

Veja regiões em alerta de geadas no Paraná

Conforme o Clima Tempo, as regiões em alerta para geadas entre domingo e segunda-feira são: metropolitana de Curitiba, centro, sul e sudoeste do Paraná.

Forte frente fria derruba temperaturas no Sul

Onda de frio faz temperaturas despencarem no Sul do Brasil (Foto: Ana Tigrinho/ AEN)

A primeira onda de frio do inverno 2024 começa a atuar no Brasil nesta sexta-feira (28), conforme previsão do Climatempo. A expectativa é que até o dia 2 de julho, cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, registrem temperaturas de até 5°C abaixo da média.

A massa de ar polar deve atingir praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com exceção da faixa litorânea. Já no Paraná, as cidades mais afetadas são da região oeste, sudoeste, sul e Região Metropolitana de Curitiba.

Conforme o Climatempo, as temperaturas mais baixas devem ser registradas em Santa Catarina. Em Urubici, a mínima prevista para o domingo (30) é de -6°C. No Rio Grande do Sul, Bom Jesus deve ser uma das cidades mais frias, com mínima de -4°C. Já no Paraná, General Carneiro pode bater -3°C, também no domingo.