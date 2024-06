A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu na terça-feira (25), em Curitiba, a suspeita de ter cegado o ex-namorado em Campo Grande-MS, em fevereiro do ano passado, após jogar soda cáustica em seu rosto. De acordo com a polícia, Sônia O. G. 42 anos, estava escondida na capital paranaense, mas já preparava outra fuga.

Agora, a suspeita será transferida para o Mato Grosso do Sul. Isso porque a Vara Criminal de Campo Grande expediu um mandado de prisão contra ela alguns dias após o crime. Ela responde pelo crime de lesão corporal gravíssima.

Vítima parou de trabalhar e depende de ajuda para sobreviver

De acordo com as investigações da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, a suspeita atirou a soda cáustica no ex-namorado Leandro Coelho Marques, 31 anos, quando ele chegava em casa, na noite de 22 de fevereiro de 2023. Segundo as apurações da polícia, Sônia não aceitava o fim do relacionamento e quis se vingar do ex-companheiro.

Leandro, que era tatuador, foi atacado no momento em que estacionava sua moto, quando voltava da academia. A soda cáustica causou queimaduras severas em seu rosto, principalmente nos olhos. Apesar de passar por vários procedimentos cirúrgicos desde então, Leandro ficou cego e deixou de trabalhar.

Atualmente, ele depende da ajuda de amigos e da comunidade para viver, já que ainda briga na justiça para conseguir a aposentadoria por invalidez.