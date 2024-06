A frente fria que atinge o Paraná nos próximos dias deve derrubar as temperaturas em algumas regiões do estado a partir de segunda-feira (24). Contudo, o fim de semana será quente, com risco de rajadas de ventos de até 70 km/h.

Conforme o Climatempo, o primeiro final de semana do inverno será marcado pelo calor, com possibilidade de recorde de temperatura para o mês de junho no domingo (23). Além disso, o domingo será marcado por rajadas de ventos fortes em Foz do Iguaçu e outros municípios do oeste.

Frente fria traz chuva para o Paraná

A frente fria já deve avançar pelo Paraná na segunda-feira (24). Com isso, a chuva volta a atingir Curitiba, Região Metropolitana e também o litoral paranaense.

Municípios mais ao sul e sudoeste do Paraná na segunda podem receber chuva em vários momentos do dia. Não há risco, por enquanto, de temporal, mas é uma chuva que pode vir com moderada a forte intensidade.Só não deve chover na segunda sobre a metade norte do estado.