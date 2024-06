Um caminhão-tanque de gasolina explodiu nesta sexta-feira (21), na Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A explosão causou a quebra de dezenas de vidros de janelas de apartamentos próximos, mas não deixou feridos.

Segundo o Metrópoles, a situação aconteceu na Rua Gonzaga Bastos. Moradores relataram que o caminhão-tanque teria tocado na fiação da rua, provocando uma fagulha que resultou na explosão. Os bombeiros foram acionados para irem ao local.

O vídeo abaixo mostra o momento em que o caminhão passa por volta das 8h40 da manhã, quando, de repente, o veículo explode.

Caminhão carregado com combustível explode após acidente na BR-476

Em um outro caso, um caminhão carregado com combustível se envolveu em um acidente com uma van na BR-476, próxima à divisa com Lapa, no Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 6h do dia 4 de abril e, às 9h30, o veículo explodiu. Clique aqui e confira o caso.