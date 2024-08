Após a passagem desta frente fria que fez a temperatura despencar, o calor já tem data para voltar às cidades do Paraná nos próximos dias.

Conforme o ClimaTempo, as mínimas devem subir em todo o estado a partir de sexta-feira (16). As cidades do norte paranaense devem registrar temperaturas máximas de 29ºC.

Já nas demais regiões do Paraná, as máximas podem variar entre 24ºC e 25ºC, segundo a previsão divulgada pelo instituto nesta segunda-feira (12).

Contudo, o clima segue gelado nesta terça-feira (13) e segue até quinta-feira (15). No sudoeste do estado, o frio será intenso, demorando para esquentar durante a tarde.