Uma jovem, de 22 anos, morreu na manhã deste domingo (11), após um acidente entre um caminhão, uma van na BR-277 e um veículo de passeio, em Santa Tereza do Oeste, no Oeste do Paraná. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outras sete pessoas ficaram feridas.

A vítima fatal identificada como Daiane M. S, natural de Mariópolis, estava na van. A jovem morreu no local do acidente.

“Descansa em paz amiga”, escreveu uma amiga da vítima nas redes sociais. Até o momento não há detalhes sobre o estado de saúde das demais vítimas ou as causas do acidente.

Assista o vídeo https://www.instagram.com/reel/C-lWZHiuUwK/?igsh=NzFvd2FwbmJoOTNo