Algumas cidades do Sul do Brasil amanheceram cobertos por geada neste domingo (16). O fato foi registrado nos últimos dias do verão em municípios de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Entenda o fenômeno.

De acordo com o MetSul, as temperaturas chegaram até 2ºC nos dois estados. Essa foi a primeira formação de geadas nesse ano na região.

Conforme o Instituto, os campos de gelo foram registrados em São Joaquim, no planalto sul catarinense, e na região dos Campos de Cima, na Serra Gaúcha.

Geada em pleno verão

Segundo o MetSul, as geadas não são comuns para o mês de março. Geralmente, elas começam até mais cedo, entre os meses de janeiro e fevereiro.

O fenômeno deste domingo foi consequência do ingresso de uma massa de ar seco e frio que foi impulsionada pela presença de um ciclone extratropical que se formou no Rio Grande do Sul. Como o tempo estava aberto e seco, a queda acentuada da temperatura e o ar frio ajudou na formação da geada.