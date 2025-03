O Coritiba recebeu o Santos no Couto Pereira neste domingo (16) para um amistoso. O Peixe foi superior durante toda a partida e conseguiu a vitória por 4×1. Tiquinho Soares foi o destaque do jogo marcando dois gols pelo lado do Peixe e Nicolas Careca foi quem marcou o gol do Coxa. O jogo serviu de preparação para as equipes que ficaram de fora das fases finais dos seus estaduais.

Neymar não entrou em campo devido a sua lesão na coxa esquerda, mas o jogador esteve no Couto Pereira, autografou camisas e tirou fotos.

O jogo do Coritiba

Logo no início da partida, com um minuto de jogo o Santos teve uma roubada de bola e Gabriel Bontempo foi derrubado dentro da área. Pênalti assinalado, Tiquinho Soares cobrou no meio do gol e o Peixe abriu o placar. O empate do Coritiba começou com Gabriel Bontempo, que fizera grande jogada para a marcação do pênalti para o Peixe. Ele vacilou na saída de bola e Lucas Ronier rouboua bola que sobrou para Nicolas Careca que bateu de chapa de fora da área vencendo o goleiro João Paulo do Santos aos 14 minutos.

O Santos chegou ao segundo gol em mais uma bola parada. Escanteio pelo lado direito cobrado por Soteldo, Pedro Rangel saiu mal do gol e Zé Ivaldo, de cabeça, recolocou o Peixe em vantagem aos 29 minutos. O Santos estava mais ligado na partida e chegou ao terceiro gol ainda no primeiro tempo, Tiquinho Soares aproveitou falha de Geovane dentro da área e bateu no canto direito de Pedro Rangel aos 42 minutos.

Segundo tempo

Para o início da segunda etapa, o técnico Pedro Caixinha, do Santos, promoveu nove mudanças. Já Mozart fez duas apenas. Mesmo com grandes mudanças nas equipes, o Peixe continuou melhor na partida e seguiu assustando. Mas por tantas mudanças nas duas equipes, o jogo caiu em intensidade e não teve tantos momentos de perigo. A primeira chance da etapa final caiu nos pés de Lucas Meirelles, atacante do Santos que desperdiçou chance cara a cara com Pedro Rangel aos 29 da segunda etapa.

Aos 30 minutos, o Coritiba tinha saída controlada na zaga, quando Tiago Cóser deu um passe na fogueira para Geovane e Deivid Washington roubou a bola e dentro da área deu um toque por cobertura e marcou o quarto gol santista.

Ficha técnica

AMISTOSO

CORITIBA 1×4 SANTOS

Coritiba

Pedro Rangel; Felipe Guimarães (Lucas Taverna), Thalisson Gabriel (Guilherme Aquino), Maicon (Tiago Cóser), João Almeida (Matías) ; Geovane, Felipe Machado (Geovane Meurer) , Lucas Ronier (Caio Matheus); Dellatorre (Carlos de Pena), Nicolas Careca (Ruan Assis) e Gustavo Coutinho (Thiago Azaf).

Técnico: Mozart

Santos

João Paulo (Gabriel Brazão) (Diógenes); JP Chermont (Diego Pituca), Gil (João Basso), Zé Ivaldo (Kevyson), Barreal (Thaciano); Rincón (Luisão), Gabriel Bontempo (Luan Peres), Rollheiser (Luca Meirelles); Soteldo (David Washington), Gabriel Veron (Rafael Freitas) e Tiquinho Soares (Léo Godoy).

Técnico: Pedro Caixinha

Local: Couto Pereira

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Sérgio Henrique Monteiro Gomes

Gols: Tiquinho Soares 2 e 42, Nicolas Careca 14 e Zé Ivaldo aos 29 do 1º; David Washington 30 do 2º

Cartões Amarelos: Maicon, Matías (COR); Kevyson (SAN)