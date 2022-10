Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A chegada de gêmeos na família sempre é acompanhada por muitas expectativas tanto dos pais, quanto de parentes. Às vezes a expectativa aumenta imaginando como será o laço de amizade que os irmãos podem ter ao longo dos anos. Com os pais Fernanda Sordi Michels e Ricardo Michels não foi diferente. Entretanto, não imaginavam que os pequenos fossem nascer em dias diferentes. Caso foi registrado em Maringá, no norte do Paraná.

“No dia 14 de setembro, a Fernanda foi super guerreira, o parto foi normal e bem rápido. Começou às 22h30 e quando o relógio marcou 23h55 nasceu nosso primeiro filho, Alexandre. Eu filmei o relógio e tive o privilégio de cortar o cordão umbilical. Foi uma experiência inexplicável”, afirma o pai e empreendedor Ricardo Michels.

A diferença entre a chegada dos irmãos na maternidade foi de apenas dez minutos, mesmo assim, ambos nasceram em dias diferentes. Michels ainda ressalta que a vinda do segundo filho foi uma alegria e coincidência maravilhosa. “Fui para maternidade e deixei o Alexandre para os primeiros exames, quando voltei, Fernanda já estava pronta para dar à luz ao segundo filho, o Arthur que nasceu às 00h05 do dia 15 de setembro. Essa coincidência é tão maravilhosa que eu até brinco com meus amigos que meus filhos nasceram com apelido: 23h55 e 00h05”, conta.