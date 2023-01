A General Mills – dona das marcas Yoki, Kitano, Häagen Dazs, e Ades, entre outras marcas – anunciou nova reestruturação em operações no Brasil e anunciou na manhã desta segunda-feira (9), o fechamento de suas atividades em sua planta industrial em Cambará/PR, que vai se transferir até o final de 2023 para a cidade de Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais. Com isso, as atividades na fábrica de Cambará serão encerradas e parte da produção terceirizada.

Informações obtidas pela Tribuna do Vale apontam que a unidade cambaraense emprega 1.300 funcionários, dos quais, 700 da própria cidade e outros 600 trabalhadores provenientes de municípios da região.

Os primeiros a receber a informação do fechamento da unidade foram os funcionários que souberam do fato durante uma reunião realizada na sede da empresa.

Logo em seguida, a direção da General Mills anunciou a decisão de transferência ao prefeito de Cambará, José Salim Haggi Neto, o Neto Haggi (MDB), e parte de sua assessoria.

Uma fonte do setor fiscal da prefeitura estima que o impacto na arrecadação municipal será de aproximadamente R$ 3 milhões ao mês na economia local, mesma estimativa destacada pelo jornalista Marcos Junior em seu blog, que destacou ainda uma reunião emergencial entre o prefeito Neto Haggi e vereadores sobre a situação.

A reportagem tentou contato com Neto na parte da tarde, mas ele ainda estava reunido com sua equipe.

No início da tarde desta segunda-feira, segundo Marcos Junior, o prefeito Haggi participou de nova reunião com os vereadores, a Associação Comercial e Empresarial de Cambará (ACEC) e entidades civis, no gabinete do Poder Executivo. O Blog do Marcos Júnior esteve presente.

O prefeito Neto Haggi explicou que será iniciada uma mobilização com a população e política estadual para que a unidade que já está instalada há mais de 42 anos no município continue suas atividades em Cambará.