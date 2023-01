Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (9) a conclusão do inquérito que investigava o assassinato de Lucas Vieira, 20, ocorrido no dia 26 de dezembro de 2022, no Conjunto Junior Afonso, em Santo Antônio da Platina/PR. Após ser atingida por disparos de arma de fogo e facadas, a vítima buscou refúgio em uma igreja evangélica.

As investigações tiveram apoio da Agência de Inteligência da Polícia Militar de Santo Antônio da Platina/PR e de Ibaiti/PR, e identificou um dos autores como sendo um adolescente de 17 anos. A motivação do crime estaria relacionada à dívida com o tráfico de drogas.

O adolescente foi ouvido perante o delegado Rafael Guimarães e confessou o crime, alegando que havia sido ameaçando anteriormente pela vítima.

O delegado representou pela internação do adolescente, a qual teve concordância do Ministério Público e foi decretada pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Santo Antônio da Platina. Contudo, o adolescente estava foragido até à data de hoje (9), porém acabou apreendido em flagrante por policiais na cidade de Piraju/SP praticando outro ato infracional de tráfico de drogas.

A Polícia Civil ainda investiga a participação de outros suspeitos no crime.