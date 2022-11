Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, afirmou na manhã desta terça-feira (29), durante coletiva de imprensa, que mais de 15 veículos foram soterrados pelo deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, no litoral. De acordo com ele, o número de vítimas ainda não foi confirmado, mas a dimensão do estrago pode indicar o tamanho da tragédia. Um morto já foi confirmado.

“Nós temos uma perspectiva de, pelo menos, seis caminhões e de 10 a 15 veículos atingidos pelo deslizamento na BR-376. Isso nos dá uma ideia, mais ou menos, da quantidade de pessoas que deverão ser atendidas”, detalhou.

As buscas, que haviam sido suspensas na madrugada por causa das condições do tempo, foram retomadas na manhã desta terça-feira. Policiais militares, bombeiros e equipes da Defesa Civil do Paraná estão trabalhando em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária Arteris Litoral Sul no atendimento às vítimas no km 669. Cães de faro também auxiliam no trabalho.

Conforme o secretário, os trechos próximos ao local foram evacuados para evitar novos desastres.

“Podemos passar a informação de que não há ninguém isolado na estrada. Esse foi um dos primeiros focos de trabalho: retirar as pessoas para que não tivesse ninguém isolado”, reforçou.

Deslizamento

O deslizamento aconteceu no início da noite desta segunda-feira, por volta das 19h15, e afetou os dois sentidos da BR-376, na altura do km 669. A concessionária Arteris Litoral Sul, fez a interdição na praça de pedágio em Garuva.

Por voltada das 20h50, equipes da concessionária e da PRF providenciavam pontos de retorno para retirar os veículos que estão na fila. A recomendação é de que os motoristas não sigam para o local.

Contato para buscas

A Polícia Científica do Paraná disponibilizou um telefone para atendimento de familiares das vítimas do deslizamento da BR-376. As famílias poderão entrar em contato pelo (41) 3361-7242, fornecendo informações que possam auxiliar a polícia a identificar as vítimas.