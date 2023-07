Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (18), a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, anunciou a abertura de 2.480 novas vagas para concursos do Governo Federal. Os salários podem variar de R$6 mil a R$21 mil.

O órgão com mais vagas abertas é o IBGE, que deve contratar 895 pessoas. O segundo é o próprio ministério, com 500 vagas. Ainda, o concurso vai contratar para o Banco Central do Brasil, Aneel, ANS, Anac, Anatel, Anvisa, ANTT e outros ministérios federais.

Com as novas vagas, somadas àquelas já autorizadas este ano, são ao todo 8.360 vagas abertas em 2023.