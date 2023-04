Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os municípios de Nossa Senhora das Graças, Rio Negro, Guapirama e São José das Palmeiras receberam nesta segunda-feira (3) um total de R$ 7,14 milhões para quatro projetos de pavimentação urbana, construção de quatro barracões industriais e um projeto de urbanização. O montante foi liberado pelo Governo do Estado via secretaria estadual das Cidades (Secid).

Dois editais, que autorizam a contratação das empresas que irão realizar as obras, foram encaminhados às prefeituras e, quatro deles, foram entregues no Gabinete da Secid, em Curitiba, pelo secretário Eduardo Pimentel, diretamente aos prefeitos Clodoado Aparecido Rigieri, de Nossa Senhora das Graças, e Nelton Brum, de São José das Palmeiras.

“São obras que irão melhorar o ir e vir das pessoas e o comércio local, além de estimular a geração de emprego e renda. É uma transformação que o Governo do Estado faz em todos os municípios do Paraná, principalmente melhorando a qualidade de vida dos paranaenses”, afirmou Eduardo Pimentel.

O município de Nossa Senhora das Graças, na região Norte, recebeu R$ 1,49 milhão, não reembolsáveis, pelo Programa de Transferência Voluntária da Secid. O investimento será em pavimentação de vias urbanas, em área de 9.970,73 metros quadrados, o que inclui os serviços de terraplenagem, base e sub-base, aplicação do revestimento, instalação de meio-fio e sarjeta. Também prevê urbanização, sinalização de trânsito e implantação de rede de drenagem de águas pluviais.

Do total liberado, R$ 1,42 milhão é do Tesouro do Estado e R$ 74,9 mil correspondem à contrapartida municipal. “É muito importante para o nosso município, que é pequeno e tem pouca arrecadação. Praticamente R$ 1,5 milhão a fundo perdido vai ajudar demais a nossa população, que é carente”, atestou o prefeito Clodoaldo Rigieri.

GUAPIRAMA –Outra liberação de recursos, beneficia a população de Guapirama, no Norte Pioneiro, que terá novas oportunidades de emprego e de geração de renda. O edital de homologação encaminhado garante à prefeitura os recursos para a construção de quatro barracões industriais.

Criar oportunidades para a geração de renda e novos postos de trabalho é uma das políticas do governador Ratinho Junior. O objetivo é melhorar a vida das pessoas, melhorar a infraestrutura municipal e, nesse caso, estimular a economia local e gerar oportunidades de trabalho”, acrescentou Eduardo Pimentel.

A construção dos barracões será viabilizada a partir da seguinte composição financeira: R$ 1 milhão do Tesouro do Estado, pelo Programa de Transferência Voluntária da Secretaria das Cidades; R$ 1 milhão por operação de crédito junto ao Sistema de Financiamento dos Municípios (SFM) e o restante de contrapartida municipal.

Os futuros barracões industriais terão área de 1.598,00 metros quadrados e serão construídos junto à Rua Paula Borges, no Distrito Industrial de Guapirama. Serão executados os serviços preliminares e de administração de obra; de movimento de terra, drenagem e águas pluviais; instalação de fundações e estruturas; alvenaria, divisórias, muros e fechos; de cobertura, esquadrias, acessórios, vidros e espelhos. O projeto contempla, ainda, as instalações elétricas, para telefonia e sistemas de proteção, instalações hidrossanitárias, de prevenção a incêndio e aparelhos; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas.

RIO NEGRO –O edital encaminhado à Prefeitura de Rio Negro, Sul do Estado, autoriza o início das obras de pavimentação de 8.838,74 metros quadrados de vias urbanas do Bairro Bom Jesus. O investimento é de R$ 1,80 milhão. A liberação foi feita integralmente pelo Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM). Trata-se de uma obra completa com serviços de terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta; urbanização, sinalização de trânsito e rede de drenagem de águas pluviais.

SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS –Os moradores de São José das Palmeiras, no Oeste, terão mais conforto e segurança com a realização de três obras, duas de pavimentação e uma de urbanização, com o investimento global de R$ 1,84 milhão. O primeiro projeto prevê a pavimentação de 8.623,65 metros quadrados em asfalto sobre pedras irregulares. Serão investidos R$ 941,6 mil do Sistema de Financiamento dos Municipais.

A segunda ação, também de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, será com a aplicação de R$ 274,43 mil, pelo Programa de Transferência Voluntária da Secid, sendo R$ 199,5 mil do Tesouro do Estado, não reembolsáveis, e R$ 74.937,34 em contrapartida municipal. O edital de homologação autoriza a contratação da empresa executante.

O terceiro edital liberado, também de homologação, viabilizará uma grande transformação da Avenida José Bonifácio, que receberá novas calçadas, meio-fio, áreas para estacionamento, paisagismo, novo sistema de iluminação e a instalação de mobiliário. A revitalização da via será possível com a aplicação de R$ 625,81 mil pelo Programa de Transferência Voluntária.

Desse valor, R$ 594,52 mil são recursos não reembolsáveis e R$ 31,29 mil correspondem à contrapartida municipal. “Estamos muito felizes por voltar para São José levando três ordens de serviço. O Governo do Estado está fazendo uma parceria muito boa com os municípios”, completou o prefeito Nelton Brum.