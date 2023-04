Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem foi surpreendido nesta segunda-feira (3) ao encontrar o cavalo de estimação morto e esquartejado no bairro Abranches, em Curitiba. O crime aconteceu no dia do aniversário do rapaz, que completa 22 anos nesta segunda.

Segundo o tutor, o animal estava em um pasto da Rua José Bajerski. O jovem alega que os suspeitos levaram a parte traseira do cavalo.

A Guarda Municipal foi acionada no local e orientaram o rapaz a procurar a Polícia Civil.

(Imagens e informações cedidas pela Band TV)