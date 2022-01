Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, um homem aparece chorando encostado em um carro atolado na beira do mar, na manhã do último sábado (01), na praia de Salinópolis, no Pará.

Por causa da maré alta e também com a chuva no fim da tarde de sexta (31), alguns carros ficaram atolados durante a noite de réveillon e as pessoas que estavam no local tentaram retirá-los empurrando.