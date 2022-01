Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um carro furtado em Jacarezinho foi recuperado pela Polícia Militar nesta segunda-feira (03) após denúncias.

De acordo com o relatório divulgado à imprensa, o GM Cruze foi encontrado na Vila Scyllas durante patrulhamento da equipe policial.

Os ocupantes disseram que haviam pego o carro emprestado de um homem desconhecido. Na sequência este homem, o autor do furto, também foi localizado pelos PMs e disse que estava na casa do proprietário do carro quando saiu com o veículo, na madrugada de segunda.

O carro foi levado para os procedimentos de restituição e os envolvidos encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.