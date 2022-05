Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em portaria assinada pelo prefeito José Maria (PSD), Ibiporã, norte do Paraná, retoma com o uso obrigatório de máscaras em prédios de repartições públicas do Município. A obrigatoriedade, conforme o Núcleo de Comunicação, é para servidores. Para a população, é uma recomendação. A medida teve validade na quinta-feira (12).

Para a mudança, foi considerado o aumento de positivados para a Covid-19, incluindo servidores. A Portaria Nº 343 também foi assinada pelo secretário de Gestão de Pessoas, Juarez Afonso Ignacio.

No dia 15 de abril de 2022, eram 13.158 casos já confirmados da doença. Um mês depois, em 15 de maio, são registrados 13.501. No total, 343 pessoas foram contaminadas em 30 dias.