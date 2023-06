Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, está prestes a sediar um evento mais do que especial: a festa de aniversário da idosa Amantina dos Santos Duvirgem, que completa, no dia 22 de junho, 123 anos de idade. Não, você não leu errado.

Dona Júlia, como também é conhecida na cidade, nasceu em 22 de junho de 1900, ano marcado por acontecimentos considerados importantes no Brasil, como a chegada dos primeiros imigrantes chineses no País e a derrota dos brasileiros pelos militares bolivianos – evento que marcou a dissolução da República do Acre.

Nascida no último ano do século 19, a idosa será presenteada por uma festa de aniversário organizada pela Prefeitura de Tibagi, por meio da Secretaria da Criança e Assistência Social, nesta sexta-feira (16). O evento está previsto para começar às 14h no salão da Capela de São Sebastião, no distrito de Caetano Mendes.

De acordo com a administração municipal, Dona Júlia já viveu em situação de rua e foi adotada, aos 100 anos de idade, por Maria Ednir de Almeida. Hoje, ela é beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC), programa que garante um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade.

“Para receber o benefício, a ex-andarilha, conforme sua ‘mãe adotiva’, precisava possuir documentos. Para tal, quatro testemunhas (duas de 70 e duas de 80 anos) foram ouvidas e atestaram sua origem, que a conheciam há mais de 20 anos na época. Assim, a Justiça concedeu um nome e confirmaram a data de nascimento da Dona Júlia”, informou a prefeitura, em comunicado.

A administração municipal também destacou que a idosa não é reconhecida oficialmente pelo Guinness Book como a pessoa mais velha do mundo. O título, hoje, pertence à norte-americana María Branyas Morera, que completou 116 anos em março deste ano.

O ‘terror do INSS’

Conhecido como o “terror do INSS”, o aposentado Andrelino Vieira da Silva completou 122 anos em fevereiro deste ano. Ele nasceu em 3 de fevereiro de 1901 e vive, hoje, em Aparecida de Goiânia (GO). Além disso, ele tem sete filhos, 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto.