Cerca de 410 alunos da Escola Municipal São Roque, em Guapirama, participaram da Jornada Pedagógica do curso de Pedagogia da Faculdade de Santo Antônio da Platina/Fanorpi. A atividade, que aconteceu em junho, movimentou a pequena cidade do Norte Pioneiro do Paraná, ao proporcionar às crianças momentos de brincadeira e ludicidade. Os estudantes, junto aos futuros pedagogos e professores da instituição de ensino superior, pintaram o muro da escola com recriações de obras inspiradas no artista Romero Brito.

Segundo a professora do curso de pedagogia, Ana Maria de Araújo Martins, umas das mais entusiastas pela atividade, o interessante é que cada uma das crianças deixou sua impressão, por meio das pinturas. “Todos se envolveram e isso possibilitou o pertencimento, agregou aos alunos a oportunidade de deixarem registrada a pintura no muro da escola”. Esse evento faz parte do projeto interdisciplinar do projeto político pedagógico do curso de pedagogia, que engloba as disciplinas Fundamentos da Educação Inclusiva, ministrada pela professora Ana Maria; Didática Aplicada à Educação, ministrada pelo professor Arisoli Garagnane e Fundamentos Psicossociais na Educação Infantil ministrada pela professora Maria Andreia Pereira de Carvalho Viana. Todos eles foram a Guapirama efetivar a atividade na prática.

Para os alunos do curso de Pedagogia, em especial aos do quarto período que elaboraram o projeto junto aos professores, a Jornada agregou momentos de descontração, parceria e possibilitou o desenvolvimento de metodologias ativas. Eles reafirmaram a importância da cultura maker, o mão não massa, para que os alunos tenham esse contado cognitivo, afetivo e psicomotor.

A diretora da Escola Municipal São Roque, Luana Bigas Nagata ficou satisfeita com a participação dos alunos. O evento contou com o apoio da prefeitura de Guapirama, por meio de Eder Macena. O governo do município ofertou transporte dos alunos, alimentação e outros.