O Boletim Semanal da Dengue divulgado nesta terça-feira (18) pela secretaria estadual da Saúde registra 90 novos casos. O período epidemiológico, que teve início em agosto, soma até agora 1.160 casos confirmados, além de 3.478 que seguem em investigação.

O Paraná tem 12.636 notificações para a dengue distribuídas em 299 municípios das 22 Regionais de Saúde do Estado. O boletim não traz novos óbitos confirmados. O Estado permanece com duas mortes registradas neste período, uma no município de Foz do Iguaçu (9ª RS) e outra em Maripá (20ªRS).

ALERTA – “Estamos passando por um longo período de chuvas e sabemos que isso traz uma condição favorável para aumentar a proliferação do mosquito. Então, neste momento devemos redobrar o alerta contra a dengue com a eliminação dos focos e criadouros do mosquito transmissor da doença”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.