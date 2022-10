Um caminhoneiro de Paranavaí, noroeste do Paraná, foi morto a tiros após uma briga de trânsito na BR-163, em Trairão, no Pará. O homem apontado como o autor dos disparos também é um caminhoneiro paranaense e foi preso.

O crime aconteceu na tarde do último sábado (15). De acordo com a Polícia Civil do Pará, os dois caminhoneiros teriam discutido, ainda na estrada, por causa de ultrapassagens e frenagens realizadas por um deles ao longo do trecho.

Alguns quilômetros adiante, os dois pararam em um posto de combustíveis às margens da rodovia e a discussão continuou. Então, um deles sacou uma arma e atirou contra o outro.