As guias para o pagamento do IPVA 2022 já estão liberadas para a consulta e impressão desde o sábado (1). Para emitir a guia, basta acessar o site www.fazenda.pr.gov.br/ipva. Assim como nos anos anteriores, o envio do boleto físico para a residência do dono do veículo não será realizado pelo governo estadual.

Está mantido o pagamento do imposto à vista ou em até cinco parcelas mensais.

Para veículos adquiridos em anos anteriores a cobrança do imposto se inicia em janeiro dia 17 de 2022 e a alíquota é de 3,5% ou 1% do valor do veículo, podendo ser quitado à vista, com desconto de 3%, ou em até cinco parcelas com vencimentos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio.

Para emitir a guia é preciso ter em mãos o número do Renavam, que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

Final da placa – prazo de pagamento à vista

1 e 2 – 17/01/2022

3 e 4 – 18/01/2022

5 e 6 – 19/01/2022

7 e 8 – 20/01/2022

9 e 0 – 21/01/2022

Final da placa – prazo de pagamento parcelado

1 e 2 – 17/01, 17/02, 17/03, 18/04, 17/05

3 e 4 – 18/01, 18/02, 18/03, 19/04, 18/05

5 e 6 – 19/01, 21/02, 21/03, 20/04, 19/05

7 e 8 – 20/01, 22/02, 22/03, 22/04, 20/05

9 e 0 – 21/01, 23/02, 23/03, 25/04, 23/05