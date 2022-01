Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi encontrado morto com ferimentos no pescoço e nas costas – feitos possivelmente por faca – na madrugada deste domingo (2), por volta das 5h50, pela Polícia Militar, na Avenida Anibal Khury, em Pontal Do Paraná, no Litoral. Moradores da região afirmaram que o rapaz não é nativo e que, na noite anterior, participou de uma festa em um bar, onde teria agredido outros homens.

De acordo com a PM, uma equipe estava em patrulhamento quando viu marcas de pneus de automóveis na areia, em uma entrada que dá acesso ao mar. Ao verificar a região a pé, os policiais encontraram o homem morto, a cerca de um metro da faixa de areia. O rapaz não foi identificado até o momento e estava com ferimentos causados por arma branca.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. A Polícia Civil irá investigar o caso.