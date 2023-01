Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A 1ª parcela ou quota única com desconto de 3% do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) dos automóveis registrados no estado do Paraná começam a vencer nesta semana. As datas variam de acordo com o final da placa de cada veículo.

O valor a ser pago depende do modelo do carro, moto ou caminhão. O imposto é calculado a partir de uma alíquota definida em cada estado sobre o preço de venda do automóvel. No Paraná, a alíquota definida foi de 3,5%. Assim, um veículo que custa R$ 50 mil terá o valor do IPVA de R$ 1.750. Para fazer o cálculo, basta ao motorista, sabendo o preço do veículo, multiplicar esse número por 0,035.

Veja o calendário IPVA 2023 no Paraná:

Placa 1ª parcela ou cota única com desconto de 3% 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela Finais 1 e 2 19/01 16/02 20/03 17/04 18/05 Finais 3 e 4 20/01 17/02 21/03 18/04 19/05 Finais 5 e 6 23/01 22/02 22/03 19/04 22/05 Finais 7 e 8 24/01 23/02 23/03 20/04 23/05 Finais 9 e 0 25/01 24/02 24/03 24/04 24/05

Atraso

O atraso no pagamento do IPVA não é uma infração de trânsito, mas implica no acréscimo de juros no valor do imposto. Quem não quitar o IPVA também não conseguirá fazer o licenciamento do veículo, outra taxa que deve ser paga, porém, com vencimento em outro momento do ano.

De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), conduzir um veículo que não está registrado e devidamente licenciado é uma infração gravíssima. A multa neste caso é de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH.

Sem o licenciamento em dia, o veículo também não pode ser transferido e ainda pode ser retido em uma blitz policial, caso represente um risco à segurança. Além disso, o nome do proprietário é incluído na dívida ativa e na lista de devedores do SPC, Serasa e SCPC.