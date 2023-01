Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Neste último domingo 15 de janeiro, alguns integrantes da Comitiva Os Brahmitas se deslocaram até a Praia de Peruíbe no Estado de São Paulo para participarem da 3ª Cavalgada dos Amigos. Recebidos pelo simpático casal Geraldo e Andra Rocha em sua casa de praia, realizaram um trajeto de aproximadamente 20km pela cidade e pela faixa de areia da praia, os cavalos foram cedidos gentilmente por Geraldo e Andra e pelo Haras Arranjo. Após o trajeto foram recepcionados no Mercadinho Santa Cruz com uma saborosa Galinhada para os participantes.