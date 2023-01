Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Sabe aquele ditado, “Se a vida te der limões, faça uma limonada”? Foi exatamente isso que os irmãos Amaury Mendes da Silva, 59, e Sandra Mendes da Silva Morales, 57, fizeram após ficarem órfãos ainda muito jovens. Eles abriram o próprio negócio, cresceram e venceram!

De Jundiaí, interior de São Paulo, os irmãos perderam os pais quando tinham apenas 17 e 14 anos. De família humilde, eles tiveram que se virar sozinhos e aprenderam na marra a conquistar o próprio dinheiro.

Foi quando, poucos anos depois, nasceu o escritório de contabilidade que já tem 30 anos no mercado. “Tenho a sensação de que aceitamos nossa condição e começamos a correr atrás de viver, pagar as contas, mas sempre era apertada a situação. Pouco sobrava para nós no início. Tenho para mim que, sem saber, nossa mãe nos preparou para sermos fortes e que nada viria fácil”, comentou Sandra.