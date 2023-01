Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Sete pessoas foram detidas no Litoral do Paraná na última sexta-feira (13) por descumprirem regras do uso da tornozeleira eletrônica. Os detidos foram encontrados pela Polícia Civil (PC) passeando pelas praias paranaenses.

Segundo as investigações, os sete deveriam estar em Curitiba e não tinham autorização judicial para irem ao litoral. Os mandados foram cumpridos em Guaratuba, Matinhos e Paranaguá.

Os detidos foram orientados pela polícia a voltarem às suas casas na capital paranaense.