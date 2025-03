Nesta sexta-feira (14), os vereadores da Câmara Municipal de Jacarezinho se reuniram em comissão para dar urgência à tramitação do Projeto de Lei nº17/2025, que trata do asfaltamento da Rua Professor Arlindo Bessa. A medida visa acelerar a análise e a aprovação da proposta, garantindo melhorias na infraestrutura e na mobilidade urbana da região.

O projeto prevê a pavimentação completa da via, beneficiando moradores e comerciantes que há tempos reivindicam essa obra. Segundo os parlamentares, a iniciativa faz parte de um esforço conjunto para atender demandas da população e proporcionar mais segurança e qualidade de vida aos cidadãos.

A proposta segue agora para votação no plenário da Câmara na próxima segunda-feira (17), onde os vereadores decidirão sobre sua aprovação final. Caso seja aprovada, a Prefeitura poderá dar início ao processo de execução da obra, melhorando significativamente as condições de tráfego no local.

A Câmara Municipal reafirma seu compromisso com o desenvolvimento urbano de Jacarezinho e seguirá acompanhando de perto a tramitação do projeto para garantir que a obra seja realizada o mais breve possível.