No dia 16 de março de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Rua Aurora, no Centro de Santo Antônio da Platina, envolvendo uma lesão corporal e possível tráfico de drogas. Segundo informações iniciais, um indivíduo teria desferido uma facada em outro homem e fugido do local.

Ao chegar, a equipe constatou que o SIATE já prestava atendimento à vítima, que apresentava uma perfuração superficial na região das costas. Durante o atendimento médico, foi necessário sedar o homem devido à sua agitação. Nesse momento, foi encontrada uma substância análoga à maconha, pesando 38,5 gramas, escondida em seu vestuário, além de R$85,00 em notas ensanguentadas.

A droga e o dinheiro foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil para as providências cabíveis. A vítima recebeu alta médica e permaneceu sob custódia até a avaliação do delegado de plantão. O autor da agressão não foi localizado até o momento.