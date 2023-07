Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Foi realizado nesta manhã, no recinto de leilões Eng. José Augusto Tobias, o Encontro da Agricultura Familiar, que tratou de vários temas e contou com as presenças de diversas autoridades.

Entre os temas abordados, a Patrulha de Segurança Rural, sob o comando do Aspirante Azevedo; a apresentação dos programas de aquisição de alimentos; explanação sobre clorador de água (IDER/PR); e entrega de homenagens e certificados aos Produtores.

O secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, José Antonio Costa, o diretor da SEAB, Dr. Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira, o secretário de Planejamento, Carlos Lopes, vereador Dorival de Souza, presidente da Abrojac, Toninho Vilela, chefe da Vigilância Sanitária, Edemílson Gomes da Silva, Thaís Coccia, do IDR-PR, foram algumas das autoridades presentes, além de inúmeros produtores rurais de Jacarezinho.