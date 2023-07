Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) afirmou que a cobrança de pedágio nas rodovias do Norte Pioneiro terá início ainda este ano, mas ele denuncia a ausência de garantia de que a concessionária vencedora do processo licitatório realizará as obras necessárias, mesmo que estejam previstas no edital.

O leilão para concessão do Lote 2, que inclui as rodovias PR-092 e BR-369, está agendado para 29 de setembro, com expectativa de assinatura do contrato até o final de dezembro e início da cobrança de tarifa em meados de 2024.

Apesar do edital prever a duplicação da rodovia entre Cornélio Procópio e Ourinhos, bem como de Santo Antônio da Platina até a divisa com São Paulo, o deputado alerta que não há garantias de que as obras serão realizadas. A estimativa é de que as obras possam ser iniciadas entre três a sete anos após a concessão, mas não há certeza de que a duplicação aconteça.

Romanelli enfatiza que a concessão das rodovias paranaenses terá duração de 30 anos e ressalta os esforços da Assembleia Legislativa para garantir o leilão pela menor tarifa e derrotar o modelo híbrido que pretendia cobrar taxa de outorga dos usuários.

Apesar dos esforços e mobilização junto ao Governo Federal para aprimorar o edital prévio divulgado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), o deputado aponta que ainda existem preocupações quanto à modelagem proposta, à atualização do tráfego e à legislação que regerá a licitação.

Romanelli reitera sua preocupação com a duplicação das rodovias, pois, em contratos anteriores, o mesmo estava previsto e assinado, mas nem sempre foi executado conforme o esperado. Ele continuará trabalhando para garantir tarifas justas e assegurar obras para a população.