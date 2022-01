Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jacarezinho se despede de um de seus cidadãos mais ilustres na atualidade: o advogado Celso Rossi, que faleceu em Londrina, onde estava internado, na noite desta quinta-feira (27) aos 86 anos de idade.

Celso Rossi se notabilizou pela atuação na advocacia e também pela participação relevante em importantes questões para a sociedade, tendo atuado, entre outros, na fundação da Faculdade de Direito (hoje Universidade Estadual do Norte Pioneiro).

Ultimamente também mantinha uma página no Facebook com memórias de Jacarezinho, onde fatos e fotos históricos eram postados regularmente, fazendo um importante resgate da história do município.

O corpo de Celso Rossi é velado no salão nobre da Faculdade de Direito e o cortejo fúnebre para o cemitério está previsto para às 16h30 desta sexta-feira.