A mãe de um garoto de 10 anos foi presa por negligência, após o filho morrer afogado em um tanque de água, na cidade de Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu na última segunda-feira (24) e a mulher foi avisada sobre a tragédia por uma outra criança que estava no local.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), que investiga o caso, o menino teria ido até o tanque de uma fazenda com outras crianças sem a supervisão da mãe. O grupo teria atravessado cercas da propriedade para acessar o local, que serve de armazenamento de água para animais.

Uma das crianças foi até à casa da suspeita para avisá-la de que o filho tinha ido para uma parte funda do tanque. A mulher esteve no local e saiu para pedir ajuda. Quando ela retornou, outras pessoas haviam retirado o menino e o levado ao hospital, mas a criança já estava morta.

A mãe, de 37 anos, responde por homicídio culposo na modalidade de negligência, por não manter vigilância e expor menor incapaz a risco de morte.