Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Assistência Social promove, no dia 01 de Junho de 2023, a reunião de apresentação do Serviço de Família Acolhedora (SFA) a toda a população Jacarezinhense.

Essa iniciativa visa sensibilizar as Famílias para participar do nobre propósito de acolher em casa, de maneira provisória, crianças de 0 a 18 anos (criança, adolescente ou grupo de irmãos) enquanto aguardam a decisão judicial de retornar as famílias de origem ou até mesmo serem encaminhadas para adoção.

O Serviço se resume na alternativa ao acolhimento institucional e buscam assegurar o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária de forma mais humanizada e individual.

Qualquer pessoa que queira conhecer melhor o serviço que acolhe vidas e transforma pessoas pode participar!

A reunião será ás 19h na Sala de Licitação, localizada junto ao prédio da Prefeitura, na Rua Getúlio Vargas.

Durante o evento, a equipe técnica do Serviço e a especialista em Família Acolhedora, Neusa Cerutti estará presente para esclarecer as dúvidas dos interessados.

Como se inscrever?

Diretamente pelo link: https://forms.gle/GGgkJxX9KkyAF48p8