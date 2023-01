Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Apesar da chegada do verão, em janeiro a distribuição de chuvas no Paraná deve continuar irregular durante o mês, de forma semelhante ao que foi registrado em dezembro, segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR). Também é esperado que as temperaturas aumentem, mas dentro da média climatológica para o período.

De acordo com a meteorologista Lídia Mota, do Simepar, o fenômeno La Ninã segue influenciando as temperaturas, mas tende a se enfraquecer até o final da estação. O La Ninã consiste no resfriamento anômalo das águas do Pacífico, ocorrendo quando os ventos alísios sopram com intensidade sobre o oceano Pacífico, deslocando a camada de água quente para o oeste, causando chuvas fortes no Norte e Nordeste do Brasil e secas no Sul.

Na primeira semana do ano, as chuvas já devem predominar no Paraná, com a chegada de uma frente fria, com instabilidade até o início da próxima semana. Clique aqui e confira a previsão para cada região.

Veja a previsão para o Paraná para esta terça-feira (3):