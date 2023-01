Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O astro do cinema Jeremy Renner, conhecido por seu papel como Gavião Arqueiro em vários sucessos de bilheteria da Marvel, encontra-se em estado crítico, mas estável, após sofrer um acidente com um limpa-neve, informou seu representante à imprensa americana no domingo (1º).

“Podemos confirmar que Jeremy se encontra em estado crítico, mas estável (…) depois de se envolver em um acidente enquanto retirava a neve”, disse o representante de Renner aos veículos The Hollywood Reporter e Deadline.

Embora o local do acidente não tenha sido confirmado, Renner possui uma casa em Washoe County, em Nevada, nos Estados Unidos, há vários anos, de acordo com o Reno Gazette Journal.

Essa área, no norte do estado, recebeu fortes nevascas devido a uma tempestade na véspera do ano próximo, segundo o jornal.

Jeremy Renner é um vingador no universo cinematográfico da Marvel, aparece em “Vingadores” e recentemente ganhou a própria série no Disney+, “O Gavião Arqueiro”.

Ele já foi indicado duas vezes ao Oscars, por “Atração Perigosa” e “Guerra ao Terror”. Atualmente, ele está estrelando “O Dono de Kingstown”, que está estreando sua segunda temporada este mês.