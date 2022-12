Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O músico e maestro paraguaio Alex Fabian Cubillas Martinez, de 26 anos, morreu na madrugada deste domingo (4), após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ítalo Paternoster, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Pouco antes de ser encaminhado à unidade médica, o artista participou da abertura do Natal no Gramadão da Vila A, na noite deste sábado (3).

De acordo com nota emitida pela Itaipu Binacional, o maestro não apresentou nenhum desconforto durante a apresentação e logo após o show deixou o local. Por volta das 00h30, a UPA confirmou o óbito.

“Durante o espetáculo, o músico estava bem, tendo vindo a sentir-se mal depois, quando estava em outro local. Talentoso e dedicado, o músico era querido pelos seus colegas de camerata e pelos integrantes do Coral de Itaipu, com quem havia se apresentado em diversas ocasiões. A todos os familiares e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos”, diz a nota da Itaipu.

A causa da morte do maestro ainda não foi divulgada. O jovem era muito querido nas redes sociais e não escondia o amor pela música. Neste domingo, após a confirmação da morte, amigos lamentaram e escreveram que não acreditavam na morte de Cubillas.

O maestro era natural de Caaguazú, mas morava em Foz do Iguaçu.