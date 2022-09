Jovem não aguenta esperar e faz chá revelação de bebê em mercado; vídeo

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Feito dentro de um mercado no Rio de Janeiro (RJ), o chá revelação inusitado de Rayane Dias viralizou nas redes sociais nesta semana. Grávida havia passado com a família no local apenas para comprar fraldas, mas não aguentou a empolgação e decidiu descobrir o sexo do bebê ali mesmo.

No Instagram, a trancista Vanessa de Souza, mãe de Rayane, explicou que ela, a filha e o genro tinham acabado de sair da ultrassonografia em uma clínica em frente ao mercado com o resultado do sexo do bebê. Por coincidência, o estabelecimento estava enfeitado com balões nas cores azul e rosa.

Na gravação, os outros clientes aparecem animados com a revelação. “Ai, é uma menina”, chuta Vanessa. Com a ajuda de outra mulher, Rayane, então, abre o bastão de confetes na cor rosa na fila.