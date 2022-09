Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um ataque a tiros em escola de Izhek, cidade russa, deixou 13 mortos e 20 feridos. O caso ocorreu nesta segunda-feira (26). De acordo com agências internacionais de notícias, um atirador abriu fogo dentro da instituição de ensino e tirou a própria vida em seguida.

A cidade fica a cerca de 960km a leste de Moscou, capital russa. Segundo o Comitê Investigativo da Rússia, o homem usava uma balaclava que cobria o rosto e uma camiseta preta com símbolos nazistas.

De acordo com as autoridades, seis mortos são adultos, e as demais sete vítimas, crianças. Entre os 20 feridos há 14 crianças e sete adultos. As informações sobre o número de óbitos são preliminares.

