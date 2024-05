O Maio Amarelo chegou e a EPR Litoral Pioneiro se uniu à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e à Polícia Rodoviária Federal (PRF) para promover a conscientização sobre a segurança no trânsito. Durante todo o mês, a concessionária realizará ações com usuários das rodovias federais BR-153, BR-277 – entre o viaduto do Jardim Botânico, em Curitiba, e Paranaguá – e BR-369, e das estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855.

Neste ano o tema da campanha é “Paz no trânsito começa por você”, com o intuito de reforçar a importância das atitudes individuais e coletivas para a segurança no trânsito. Além de destacar os cuidados na direção, a ação alerta sobre os riscos do uso do celular ao volante.

O assunto será abordado no site, nas redes sociais da concessionária e em materiais entregues aos motoristas. As praças de pedágio estão com mensagens informativas nas cancelas e os colaboradores da EPR Litoral Pioneiro também participam de capacitações sobre o tema.

“A segurança no trânsito é responsabilidade de todos nós e informar os usuários das rodovias sobre o assunto é fundamental, por isso a Concessionária participa ativamente dessa mobilização”, comenta o diretor presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira.

Risco à vida

Dados da Organização Pan-Americana da Saúde trazem informações preocupantes sobre o uso do celular ao volante. A prática aumenta em quatro vezes o risco de acidente. Além disso, o menor tempo de distração representa grave risco: apenas cinco segundos que o motorista gasta para realizar uma ligação telefônica enquanto dirige a 60 km/h correspondem ao percurso de 83 metros às cegas.

Para evitar acidentes, o motorista deve seguir às seguintes orientações:

Ficar sempre atento ao que acontece ao seu redor;

– Não usar fone de ouvido ou celular;

– Se estiver dirigindo, antes de falar ao celular o motorista precisa parar o veículo em local seguro.

Sobre a EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar os 605 quilômetros de rodovias das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná. Estão sob sua administração as rodovias federais BR-153, BR-277 – entre Curitiba e Paranaguá – e BR-369 e as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855 que percorrem 27 cidades do estado, incluindo a capital Curitiba. O número de emergência da concessionária é 0800 277 0153. Acompanhe a EPR Litoral Pioneiro nas redes sociais: @eprlitoralpioneiro (Instagram e Facebook) e @EPRLPioneiro (Plataforma X). No perfil do Instagram é possível também acessar o canal de WhatsApp da concessionária.