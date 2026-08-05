A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira (4), um homem de 33 anos pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei Maria da Penha, no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Estado.

A ação rápida teve início após a vítima comparecer à unidade policial para relatar que o ex-companheiro havia ido até a sua residência e descumprido a ordem judicial restritiva.

Imediatamente após tomarem ciência dos fatos, a equipe de investigação da PCPR iniciou diligências para localizar o suspeito. De forma ousada, o indivíduo dirigiu-se até a frente da própria Delegacia de Polícia de Siqueira Campos, momento em que foi prontamente abordado pelos policiais civis.

Diante da flagrante violação da decisão judicial, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido para os procedimentos de polícia judiciária e colocado à disposição do Poder Judiciário.

A PCPR reforça seu compromisso com a proteção das mulheres e o combate rigoroso à violência doméstica e familiar, atuando de maneira célere e eficaz na garantia das ordens judiciais.

DENÚNCIAS

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra a violência doméstica. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.