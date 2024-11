A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) registrou mais 308 casos de dengue no Paraná. Sem nenhum óbito, o informe semanal foi publicado nesta terça-feira (19). De acordo com o governo, 250 municípios estão com casos confirmados pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Somados os dados do novo período epidemiológico, iniciado em 28 de julho de 2024, o Paraná registra 34.589 notificações, 3.981 diagnósticos confirmados e uma morte em decorrência da doença.

As regionais com mais casos de dengue confirmadas são: Londrina (967); Maringá (419); Paranaguá (350); Região Metropolitana de Curitiba (340) e Francisco Beltrão (247).

Neste período, também foram registradas 244 notificações de chikungunya no estado. Com relação à zika vírus, até o momento, foram 14 notificações.

Sinais e sintomas

De acordo com o Ministério da Saúde, a dengue é uma doença febril aguda, sistêmica, dinâmica, debilitante e autolimitada. A maioria dos doentes se recupera, porém, parte deles podem progredir para formas graves. Pessoas que apresentam febre (39°C a 40°C) de início repentino e apresentam pelo menos duas das seguintes manifestações – dor de cabeça, prostração, dores musculares e/ou articulares e dor atrás dos olhos – deve procurar imediatamente um serviço de saúde.