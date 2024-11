Das ruas de Boipeba, na Bahia, para as passarelas do mundo. A transformação do carroceiro Christian Rosário, de 19 anos, em modelo internacional com estreia marcada para Milão, em 2025, é impressionante. O rapaz tem um talento nato, parece que nasceu para desfilar, descoberto há meses, chama a atenção pelo domínio e performance.

De uma beleza cativante, o jovem foi visto pelo olheiro Vinny Vasconcellus que mudou a vida dele. O desfile ‘O Culto a Si’, da grife Misci, neste mês, na Itália, apresentou o baiano para o mundo fashion internacional.

A performance de Christian chamou atenção e destacou sua estreia no universo da moda. “No momento, estou focado no mercado internacional, com essa viagem já planejada. A agenda está intensa, com muitos castings agendados”, disse o modelo.

História de sucesso

A carreira internacional de Christian começou há poucos meses. Ele ainda era carroceiro em Boipeba e passava em frente ao set de filmagem para uma reportagem especial, quando o olheiro resolveu abordá-lo.

“As descobertas já fazem parte do meu dia a dia, então já vou com olhar clínico. Quando vejo o modelo, já enxergo ele pronto”, afirmou Vinny.

O olheiro foi chamado de “louco” pelos amigos que estavam com ele, mas não deu ouvidos. “Quando descobriram que ele está desfilando em São Paulo e já vai para a Europa, mudaram de opinião.”

Talento de sobra

O talento do modelo se revelou rápido, logo nas primeiras fotos e vídeos. Ao participar da Semana de Moda de Salvador, estrelou uma campanha para o Itaú e seguiu para São Paulo.

Christian jamais pensou em ser modelo, pretendia se transformar em jogador de futebol ou policial. “Meu pai e minha avó não apoiaram muito essa ideia”, admitiu ele ao Correio 24 horas.

Para Vinny, o futuro do jovem na moda era evidente. “Ele já tinha todos os atributos necessários para ser um modelo”, afirmou ele, que lançou Bárbara Valente (Nova Yorque), Ariel Rosa (Milão), Ziggy Moa (Dubai), Fernando Oliveira (Egito), Yasmin Oliveira (Chile) e Elson Lima (Londres).

Christian Rosário, de 19 anos, era carroceiro em Boibepa, na BA, quando foi visto por um olheiro que percebeu nele um talento natural para se transformar em modelo internacional. Não deu outra. Foto: @ Imchrisrosario