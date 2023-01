Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Prefeito Municipal de Jacarezinho, Marcelo Palhares, vem a público esclarecer que, diferentemente do que algumas pessoas publicaram na Internet, não determinou, não autorizou, não solicitou e não tem nenhuma relação com os lamentáveis atos de violência ocorridos na madrugada deste domingo, dia 1.°, no Bairro Aeroporto.

O Prefeito lamenta o ocorrido, e solidariza-se com as pessoas que sofreram as consequências da ação da Polícia Militar do Paraná, que destoa dos serviços de excelência que costuma prestar à população de Jacarezinho e Região.

Esclarece ainda que o Comando do 2.° Batalhão da Polícia Militar não é exercido pelo Prefeito, e sim pelos Comandos da PM em Londrina e Curitiba.

Palhares informa que solicitará a devida apuração dos fatos junto aos superiores hierárquicos da Corporação e prestará os devidos esclarecimentos no momento oportuno.