Dois automóveis bateram na PR-182, próximo ao município de Loanda, no Noroeste do Paraná, no final da tarde deste domingo (1º) e duas pessoas morreram na colisão frontal.

Além das duas mortes, o Samu Noroeste informou que quatro pessoas sofreram ferimentos graves e cinco tiveram ferimentos moderados com necessidade de encaminhamento hospitalar para todos os ocupantes dos veículos.

Ainda de acordo com os socorristas, duas pessoas ficaram encarceradas nas ferragens e foi necessário apoio aéreo, da Defesa Civil, Polícia Rodoviária Estadual e Frota Municipal para atendimento da ocorrência.