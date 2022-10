Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O ministro da infraestrutura, Marcelo Sampaio, garantiu que a operação do pedágio no Paraná vai começar até o mês de junho de 2023. Em entrevista exclusiva para o Grupo RIC, nesta segunda-feira (17), ele informou que a expectativa de publicação do edital do primeiro trecho será no mês de novembro, que dá início ao processo até a implantação.

A data prevista é para os dois primeiros lotes da malha rodoviária paranaense. Sampaio reforçou que o leilão deve acontecer entre 50 a 60 dias. Após a definição da empresa concessionária, o contrato pode ser assinado em até três meses. “a expectativa é que entre em operação no segundo trimestre”, completou.

Ainda conforme o ministro, o projeto de operação do pedágio prevê um primeiro trabalho de recuperação da malha rodoviária no período inicial. “depois do primeiro ano começam, de fato, os investimentos”, disse.

Outro ponto levantado pelo ministro é que haja cerca de 20% de deságio – ou seja, redução no valor-limite – da tarifa. Com isso a expectativa dele é que seja praticado um preço médio de R$ 0,10 no valor do quilômetro concedido, o que representaria cerca de 50% do estimado anteriormente.

Free flow

Sampaio ainda falou da possibilidade de ser praticado o free flow, ou seja, pagamento de acordo com o trecho efetivamente rodado pelo motorista. Para isso, será necessário investimento em tecnologia para que haja monitoramento real de veículos.