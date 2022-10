Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Paraná Fala Idiomas Inglês/Francês da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) está com inscrições abertas para cursos na modalidade online e presencial. O período de inscrições para vagas remanescentes se encerra no dia 31 de outubro. Os cursos ofertados têm carga horária de 60 horas e geram certificação ao final.

Os cursos na modalidade remota podem ser realizados por todos os discentes, docentes e/ou funcionários de qualquer universidade estadual do Paraná.

As inscrições para o Paraná Fala Inglês – UENP podem ser realizadas até 20 de outubro.

É necessário:

1) Preencher este formulário de inscrição: Formulário de inscrição;

2) Enviar um comprovante de vínculo com a Universidade Estadual do Paraná no e-mail ;

3) Realizar o teste de nivelamento online, caso NUNCA tenha participado dos cursos do PFI no link: Teste de Nivelamento;

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: .

As inscrições para o Paraná Fala Francês- UENP podem ser realizadas até 31 de outubro.

É necessário:

1) Preencher este formulário de inscrição: Formulário de inscrição;

2) Enviar um comprovante de vínculo com a Universidade Estadual do Paraná no e-mail ;

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: .

PFI

É um Programa Estratégico da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) , com apoio do Fundo Paraná, a fim de dar suporte às ações de internalização da internacionalização, em prol do desenvolvimento e do fortalecimento da ciência e tecnologia. Participam do Pfi as sete universidades estaduais do estado do Paraná (UEL, UEM, UEPG, Unicentro, Unioeste, UENP e Unespar).