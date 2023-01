Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A morte do jovem Rulhan Lucas Pereira, de 22 anos, comoveu a cidade de Tibagi nesta segunda-feira (9). Rulhan foi vítima de um acidente de trânsito registrado pela manhã, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era goleiro da temporada de 2022 do time de futsal União Tibagiana dos Amigos (UTA).

Nesta segunda-feira, o time de futsal publicou uma nota de pesar lamentando a morte do jovem. “O UTA lamenta e se solidariza com a dor de toda a família do Rulhan, um dos nossos goleiros na temporada 2022, prata-da-casa e que infelizmente nos deixa precocemente, vitimado por um acidente automobilístico. Deus seja o vosso guia na sua nova jornada querido Rulhan”, escreveu o time.

Veja a publicação do UTA sobre a morte do jovem:

A Prefeitura de Tibagi também se solidarizou com a família do jovem e prestou condolências. “Muita força para todos os familiares, amigos e torcedores do futsal de Tibagi que perde mais uma de suas joias”, postou o Município.

Acidente matou jovem goleiro no Paraná

Rulhan se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, na altura do Km 291 da PR-340, entre as cidades de Tibagi e Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná. O jovem conduzia um carro, modelo Gol, e bateu de frente contra um caminhão-baú, que transportava canos de PVC.

O jovem ficou preso nas ferragens, foi retirado do carro pela equipe da Defesa Civil e encaminhado até o Hospital Luiza Borba Carneiro, em Tibagi. Devido a gravidade dos ferimentos, foi acionado o helicóptero do Samu para transportar a vítima até o Hospital Regional de Ponta Grossa, mas Rulhan não resistiu.

(Foto: UTA)

O motorista do caminhão relatou que estava fazendo o transporte de canos de PVC e que o veículo Gol estava na contramão na rodovia. Ele ainda disse que tentou desviar, mas não conseguiu a tempo e acabou atingindo o carro. O caminhoneiro não se feriu. Ele estava com o filho, que teve ferimentos moderados, foi socorrido e levado ao hospital de Tibagi para atendimento médico.

O caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas