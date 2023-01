Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os irmãos Geraldine e Kevin Cano Córdoba morreram tentando escapar de dois ladrões. O caso foi registrado na última quinta-feira (5), na Colômbia.

Os jovens estavam em uma motocicleta assim como os suspeitos. O relatório policial indica que os assaltantes fugiram quando viram os dois irmãos inconscientes no asfalto.

As vítimas trafegavam a toda velocidade e se depararam com um buraco na via, ao tentar desviar o veículo perdeu o controle. As pessoas que presenciaram a ocorrência chamaram a Polícia.

As autoridades estão trabalhando para identificar os homens que perseguiam os irmãos. A mídia local divulgou que a jovem falecida era estudante de Educação Física, Recreação e Esportes na Universidade Surcolombiana (USCO) , localizada em Neiva.

“Lamentamos informar a morte da aluna do Bacharelado em Educação Física, Recreação e Esportes Geraldine Cano e seu irmão Kevin Cano em um acidente de trânsito”, escreveu a universidade em um comunicado, no qual também expressa sua solidariedade à família.